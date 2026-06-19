«Калашников» предложил создать центр компетенций стран ОДКБ по беспилотникам

Концерн «Калашников» предложил создать единый центр компетенций стран—участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в сфере беспилотной авиации. С такой инициативой на конференции в рамках выставки «Национальная безопасность. Беларусь-2026» выступил директор по экспорту БЛА и УББ концерна Леонид Рокеах.

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Концерн готов не просто поставлять готовые беспилотники, а организовать на территории государств ОДКБ лицензионное производство с передачей технологий, добавил господин Рокеах. Речь идет о создании систем разведки и поражения целей на дальности до 120 км от места запуска. Унификация парка БПЛА, по мнению представителя «Калашникова», удешевит продукцию и создаст рабочие места в странах-участницах.

«При организации лицензионного производства БЛА на территории государств-союзников механизм сбора обратной связи может быть адаптирован под местные условия эксплуатации: климатические особенности, высокогорную местность. Совместные инженерные бригады смогут оперативно вносить изменения в конструкцию и программное обеспечение, что значительно сократит цикл “выявление проблемы — внедрение решения”»,— сказал он.

Напомним, концерн «Калашников» представил управляемый боеприпас «КУБ-10МЭ» и переносную разведывательно-ударную систему «РУС-ПЭ» в рамках III Международной выставки индустрии безопасности «Национальная безопасность. Беларусь-2026». Событие проходит в Минске с 17 по 19 июня.

Карина Пырина