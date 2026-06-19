В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и отправку рейсов

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили представители воздушной гавани курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / aeroaer Фото: https: / t.me / aeroaer

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. После отмены ограничительных мер аэропорт продолжил работу в штатном режиме и возобновил обслуживание рейсов на прилет и вылет.

Пассажирам рекомендовали внимательно следить за информацией о статусе рейсов. Актуальные данные авиакомпании направляют по контактам, указанным при бронировании билетов. Кроме того, информацию о возможных изменениях передают через аудиообъявления в терминале аэропорта.

В период действия ограничений часть рейсов могла выполняться с корректировкой времени вылета и прилета. После восстановления работы аэропорта перевозчики продолжают обновлять расписание с учетом фактической ситуации.

Аэропорт Сочи остается одним из крупнейших транспортных узлов юга России и основным авиационным хабом черноморского побережья. В высокий туристический сезон воздушная гавань обслуживает десятки внутренних и международных направлений.

Временные ограничения на использование воздушного пространства периодически вводят в различных регионах страны для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. После завершения необходимых мероприятий аэропорты возвращаются к обычному режиму работы.

Представители аэропорта поблагодарили пассажиров за понимание и рекомендовали заранее уточнять информацию о рейсах перед выездом в терминал.

Мария Удовик