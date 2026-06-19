Жителя Славянского района Кубани осудили за убийство соседа и поджог тела

В Славянском районе Краснодарского края суд вынес приговор 49-летнему местному жителю по делу об убийстве соседа. Фигуранта дела признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Следствие и суд установили, что вечером 23 ноября 2025 года потерпевший находился в доме обвиняемого в хуторе Маевском. Во время совместного распития спиртного между мужчинами произошел бытовой конфликт.

В ходе ссоры фигурант избил соседа, после чего вытащил его во двор и несколько раз ударил черенком от лопаты по голове. От полученных травм мужчина скончался.

После произошедшего сожительница обвиняемого помогла ему скрыть следы преступления. Позже женщина сообщила правоохранителям ложные сведения о непричастности мужчины к убийству.

Следствие установило, что обвиняемый попытался скрыть преступление и избавиться от улик. Для этого он сжег тело погибшего во дворе своего дома.

На время расследования уголовного дела мужчину заключили под стражу. В отношении его сожительницы ранее также вынесли обвинительный приговор.

Собранные Славянским межрайонным следственным отделом доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора. Суд назначил жителю Славянского района наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

«Ъ-Кубань» писал, что жителя Крыловского района Краснодарского края признали виновным в покушении на убийство собственной матери — в ходе бытового конфликта, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес женщине удар топором в голову. Пострадавшую удалось спасти благодаря своевременной медицинской помощи, которая прервала преступный умысел.

Мария Удовик