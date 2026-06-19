Перевозки на «Валдаях» по маршруту Нижний Новгород — Бор возобновят 20 июня

«Водолет» возобновит регулярное речное сообщение между Нижним Новгородом и Бором на скоростных судах «Валдай 45Р» 20 июня. Об этом перевозчик сообщил в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В будние дни скоростные суда будут выполнять по десять рейсов: из Нижнего Новгорода в 7:00, 8:00, 9:00, 12:20, 13:10, 14:00, 16:00, 16:50, 17:40 и 18:30, обратно — через 25 минут: в 7:25, 8:25, 9:25, 12:45, 13:35, 14:25, 16:25, 17:15, 18:05 и 18:55.

В выходные дни запланированы четыре рейса во второй половине дня: в 16:00, 16:50, 17:40 и 18:30 из Нижнего Новгорода и в 16:25, 17:15, 18:05 и 18:55 с причала на Бору.

Галина Шамберина