В Краснодарском крае сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на использование воздушного пространства в Краснодарском крае, введенные для обеспечения безопасности полетов, сняты. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Краснодара.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
Обо всех изменениях в расписании авиакомпании проинформируют пассажиров по контактам, указанным в бронировании.
Гражданам рекомендуется следить за актуальной информацией о времени вылета на онлайн-табло аэропорта, табло в залах обслуживания, а также слушать аудиооповещения в терминалах.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ряде районов Краснодарского края введены временные ограничения на использование воздушного пространства, что может повлиять на выполнение отдельных маршрутов в аэропорту Краснодара. Мера была направлена на обеспечение безопасности полетов.