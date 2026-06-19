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В Петербурге согласовали проект нового выставочного комплекса Театра Бориса Эйфмана

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга утвердил архитектурный облик нового выставочного комплекса для Академического театра балета Бориса Эйфмана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

КГА утвердил внешний облик нового объекта Академического театра балета Бориса Эйфмана

КГА утвердил внешний облик нового объекта Академического театра балета Бориса Эйфмана

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

КГА утвердил внешний облик нового объекта Академического театра балета Бориса Эйфмана

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

Объект планируется построить на Васильевском острове в переулке Декабристов. Комплекс станет частью инфраструктуры театра и будет включать выставочные пространства, а также помещения для подготовки, размещения и хранения сценических декораций и реквизита.

Проект предусматривает создание специализированных мастерских, необходимых для работы с театральными постановками.

Как отметили в КГА, при оформлении фасадов предусмотрено использование современных материалов, соответствующих требованиям надежности и безопасности. Территорию вокруг комплекса благоустроят: проведут озеленение и организуют открытую парковку.

Матвей Николаев

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