Гендиректор предприятия в Северной Осетии задолжал работникам более 10 млн рублей

Правобережный межрайонный следственный отдел СУ СК России по РСО-Алания завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора местного коммерческого предприятия. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным следствия, с июля 2023 года по июль 2024 года обвиняемый умышленно не выплачивал денежные средства 34 работникам предприятия, располагая реальной финансовой возможностью это сделать. Общая сумма задолженности по оплате труда составила более 10 млн руб.

По ходатайству следователя суд наложил арест на имущество организации на сумму свыше 11 млн руб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская