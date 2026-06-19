Житель Оренбурга предстанет перед судом за ряд преступлений в отношении несовершеннолетнего

В Оренбурге суд рассмотрит уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 162 (разбой), ч. 1 ст. 163 (вымогательство) и п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в апреле 2025 года фигурант в доме на ул. Соболева Гора напал на несовершеннолетнего, нанес ему удар по голове и похитил у него мобильный телефон. После этого обвиняемый «совместно с потерпевшим прибыл на участок местности на ул. Братьев Коростелевых, где под угрозой применения насилия выдвинул подростку требование о передаче ему денежных средств, а затем проследовал с ним в ломбард».

Несовершеннолетний, опасаясь расправы, сдал свой мобильный телефон в ломбард, полученные деньги передал фигуранту. Противоправные действия пресекли третьи лица, к которым обратился за помощью несовершеннолетний.

Руфия Кутляева