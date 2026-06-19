На трассе в Орловском районе в ДТП погибли два человека

На трассе в Орловском районе два человека погибли в ДТП, еще один пострадал. Авария произошла вечером 18 июня на автодороге «Котельниково — Песчанокопское», сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, 48-летний водитель Kia выехал на допустимый участок встречной полосы, где столкнулся с «Ладой Веста».

В результате случившегося погибли водитель иномарки и несовершеннолетний пассажир «Лады». Также пострадал 61-летний пассажир отечественного автомобиля.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Мария Хоперская