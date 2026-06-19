ГАУ «Краснодарский цирк» ликвидируют по распоряжению губернатора

В Краснодарском крае ликвидируют государственное автономное учреждение культуры «Краснодарский государственный цирк». Соответствующее распоряжение главы региона опубликовано на официальном сайте администрации, документ подписан 17 июня 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В распоряжении зафиксировано решение о прекращении деятельности ГАУ «Краснодарский государственный цирк». Ответственность за проведение ликвидационных процедур возложили на министра культуры Краснодарского края. Юридический адрес учреждения указан на улице Калинина, 311, рядом с объектом, находящимся в неэксплуатируемом состоянии.

Здание цирка было передано из федеральной собственности в краевую в конце 2014 года. Одновременно было создано государственное автономное учреждение, на которое возложили функции управления объектом. Передача сопровождалась обязательством провести реконструкцию здания, построенного в 1970 году на пересечении улиц Рашпилевской и Калинина.

В 2019 году заявлялось о включении в бюджет средств на реконструкцию в размере 2 млрд руб. с планами начала работ в 2020 году. Однако сроки были сдвинуты в связи с пандемией, а финансирование перераспределили на первоочередные задачи. В результате объект фактически прекратил работу.

В последующие годы проводились попытки подготовки проектной документации для реконструкции. Был расторгнут контракт с подрядной организацией, после чего разработку проекта начали заново. Процедуры прохождения государственной экспертизы затянулись, а параметры стоимости неоднократно пересматривались — от 2 млрд до 7 млрд руб., позже сумма корректировалась до 1,7 млрд руб. с ориентиром на возможное завершение реконструкции в 2029 году.

В 2025 году был выполнен первый этап подготовительных работ, включавший ограждение территории, демонтаж элементов благоустройства и вынос инженерных коммуникаций. После этого работы на объекте не продолжались, территория остается закрытой.

На фоне затяжной неопределенности принято решение о возвращении здания в федеральную собственность. В рамках этого процесса ликвидируют краевое учреждение, ранее отвечавшее за эксплуатацию цирка. По предварительным данным, объект может быть передан в федеральное управление профильной структуры цирковой отрасли.

Решение о ликвидации связано с отсутствием возможности реализовать проект реконструкции в установленные ранее сроки и пересмотром модели управления объектом.

Мария Удовик