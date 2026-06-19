ГАУ «Краснодарский цирк» ликвидируют по распоряжению губернатора
В Краснодарском крае ликвидируют государственное автономное учреждение культуры «Краснодарский государственный цирк». Соответствующее распоряжение главы региона опубликовано на официальном сайте администрации, документ подписан 17 июня 2026 года.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
В распоряжении зафиксировано решение о прекращении деятельности ГАУ «Краснодарский государственный цирк». Ответственность за проведение ликвидационных процедур возложили на министра культуры Краснодарского края. Юридический адрес учреждения указан на улице Калинина, 311, рядом с объектом, находящимся в неэксплуатируемом состоянии.
Здание цирка было передано из федеральной собственности в краевую в конце 2014 года. Одновременно было создано государственное автономное учреждение, на которое возложили функции управления объектом. Передача сопровождалась обязательством провести реконструкцию здания, построенного в 1970 году на пересечении улиц Рашпилевской и Калинина.
В 2019 году заявлялось о включении в бюджет средств на реконструкцию в размере 2 млрд руб. с планами начала работ в 2020 году. Однако сроки были сдвинуты в связи с пандемией, а финансирование перераспределили на первоочередные задачи. В результате объект фактически прекратил работу.
В последующие годы проводились попытки подготовки проектной документации для реконструкции. Был расторгнут контракт с подрядной организацией, после чего разработку проекта начали заново. Процедуры прохождения государственной экспертизы затянулись, а параметры стоимости неоднократно пересматривались — от 2 млрд до 7 млрд руб., позже сумма корректировалась до 1,7 млрд руб. с ориентиром на возможное завершение реконструкции в 2029 году.
В 2025 году был выполнен первый этап подготовительных работ, включавший ограждение территории, демонтаж элементов благоустройства и вынос инженерных коммуникаций. После этого работы на объекте не продолжались, территория остается закрытой.
На фоне затяжной неопределенности принято решение о возвращении здания в федеральную собственность. В рамках этого процесса ликвидируют краевое учреждение, ранее отвечавшее за эксплуатацию цирка. По предварительным данным, объект может быть передан в федеральное управление профильной структуры цирковой отрасли.
Решение о ликвидации связано с отсутствием возможности реализовать проект реконструкции в установленные ранее сроки и пересмотром модели управления объектом.