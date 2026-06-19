Роспотребнадзор проверил качество воды и песка на пляжах Самары

Вода и песок на территории всех пляжей Самары являются безопасными для отдыхающих, сообщили в администрации города со ссылкой на заключение областного управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как отметили в администрации, на пляжах завершается расстановка пляжной мебели и разравнивание песка. На 14 спасательных постах ежедневно работают 44 спасателя.

«Выставлено более 600 единиц оборудования. Это кабинки для переодевания, лавочки, настилы и теневые навесы. Всего же в этом сезоне на городских пляжах установят 1413 единиц пляжного оборудования, что на треть больше, чем годом ранее. В ближайшее время планируется установка питьевых фонтанчиков. На Первомайском и Некрасовском спусках ведется оборудование пляжей повышенной комфортности с условиями для маломобильных граждан. Там уже установлены специальные трапы к воде, кабинки для переодевания и туалетные кабины»,— говорится в сообщении.

Между тем, маломобильные горожане пожаловались губерантору Вячеславу Федорищеву во «Вконтакте», что они не могут доехать для пляжей на набережной из-за отсутствия низкопольных автобусов.

В этом году в список пляжей Самарской области, где разрешено купаться, включены девять участков в Самаре: Пляж 1 очереди набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской); Пляж 2 очереди набережной (от ул. Маяковской до дамбы в районе комплекса «Кинап»); Пляж 4 очереди набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага); Пляж в районе Загородного парка; Пляж в районе Барбошиной поляны; Пляж СФГУП «Санаторий Можайский»; Пляж Красноглинского района; Пляж в районе спуска ул. Советской Армии; Пляж санатория «Волга» (7-я Просека, р. Волга).

Сабрина Самедова