В Оренбуржье суд взыскал с работодателя полмиллиона рублей за упавшего сотрудника

В Переволоцком районе вынесли приговор работодателю, чей сотрудник получил травмы при падении с высоты. Об этом сообщили в прокуратуре Оренбургской области.

По данным ведомства, в августе 2025 года инженер-электронщик выполнял вышкомонтажные работы на нефтяном месторождении в Переволоцком районе. Мужчина занимался демонтажом бурового оборудования. На очередной смене ему поручили выполнить работу, которая, как установили правоохранители, не входила в его обязанности. В свою очередь его начальник не обеспечил соблюдение требований охраны труда, из-за чего сотрудник, находившийся на высоте без страховки, сорвался вниз и получил травмы.

Суд согласился с позицией прокуратуры и удовлетворил иск ведомства. Теперь работодатель обязан выплатить 500 тыс. руб. моральной компенсации пострадавшему. Ход исполнения акта находится на контроле районной прокуратуры.

Яна Вежлева