На улицах Воронежа протестируют трехосный «гипербас» на 130 пассажиров

В ближайшие две недели в Воронеже будет проходить испытания в городских условиях новый трехосный автобус, получивший название «гипербас». Длина транспорта составляет 14,5 м, в нем предусмотрено 51 посадочное место, а общая вместимость автобуса составляет 130 пассажиров. Об этом 19 июня рассказали в пресс-службе правительства Воронежской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Отмечается, что «главным инженерным преимуществом модели является третья подруливающая ось». Ее применение позволило увеличить общую грузоподъемность транспортного средства.

В облправительстве уточнили, что тестировать «гипербас» будут в том числе «в створе будущей трассы метробуса от улицы Кольцовской до аэропорта».

Автобус повышенной вместимости был передан воронежскому АО «ВПАТП №3» компанией «Волгабас».

Трехосный низкопольный Volgabus 6270G4 («гипербас») был представлен летом 2025 года. По информации создателей транспорта, количество мест для сидения в нем почти вдвое больше, чем у стандартной одиночной машины, и на 40% больше, чем у сочлененной машины («гармошки») длиной 18 м. Автобус приспособлен для перевозки маломобильных пассажиров, оснащен современной климатической системой, а также системой бесконтактной оплаты проезда, и информационно-мультимедийным комплексом. Работает «Гипербас» на компримированном природном газе.

Сейчас в Воронеже идет изменение схемы движения по центральным городским магистралям в связи с будущим запуском линии метробуса, которая пройдет от главного корпуса Воронежского государственного университета (ВГУ) до памятника Славы. По информации мэра Сергея Петрина, на улице Плехановской приступили к демаркировке существующих линий.

Денис Данилов