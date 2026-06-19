В Петербурге арестовали главу частной клиники по делу о домогательствах к несовершеннолетней

В Санкт-Петербурге арестован мужчина, обвиняемый в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней пациентки частной клиники. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководителя частной клиники заключили под стражу по уголовному делу

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Руководителя частной клиники заключили под стражу по уголовному делу

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело расследуется следственным отделом по Московскому району по части 2 статьи 135 УК РФ («Развратные действия в отношении несовершеннолетней»).

По информации следствия, обвиняемый в период с декабря 2023 года по август 2024 года, находясь в кабинете частной клиники на улице Победы, неоднократно совершал противоправные действия в отношении несовершеннолетней пациентки.

В рамках расследования сотрудники СК провели обыски по месту жительства и работы фигуранта. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

РИА Новости указывают, что речь идет о руководителе частной остеопатической клиники. По открытым данным, он также ведет врачебный прием и связан с семьей основателя медицинского центра.

Матвей Николаев