Семь человек задержаны в Петербурге по делу о создании экстремистского сообщества

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции и Следственного комитета задержали семерых человек в возрасте от 17 до 28 лет по делу о создании экстремистского сообщества и нападениях на граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге задержали семерых подозреваемых по делу об экстремистском сообществе

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Петербурге задержали семерых подозреваемых по делу об экстремистском сообществе

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия проводились совместно с сотрудниками 6-го отдела Центра «Э» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на территории двух регионов.

По данным следствия, в ходе расследования установлены обстоятельства трех эпизодов противоправной деятельности, связанных с нападениями и избиением людей в период с апреля по октябрь 2025 года.

По информации источника в правоохранительных органах, одной из предполагаемых целей нападений было давление на потерпевших из-за их политических взглядов.

Уголовное дело возбуждено по частям 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»). В настоящее время задержанных допрашивают, также продолжаются дополнительные следственные мероприятия, включая осмотр территории для поиска возможного тайника с оружием и компонентами взрывного устройства.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Матвей Николаев