Жительница Предгорного района лишилась 1,7 млн рублей из-за лже-гадалки
Прокуратура Предгорного района утвердила обвинительное заключение в отношении 52-летней местной жительницы, которой предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.
По данным следствия, обвиняемая уверила другую жительницу района в наличии у неё магических способностей и предложила за деньги провести ритуалы по снятию порчи и сглаза.
Введённая в заблуждение потерпевшая с декабря 2025 года по январь 2026 года передала лже-гадалке денежные средства и ювелирные украшения на общую сумму более 1,7 млн руб.
Уголовное дело направлено в Предгорный районный суд для рассмотрения по существу.