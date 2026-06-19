Жительница Предгорного района лишилась 1,7 млн рублей из-за лже-гадалки

Прокуратура Предгорного района утвердила обвинительное заключение в отношении 52-летней местной жительницы, которой предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

По данным следствия, обвиняемая уверила другую жительницу района в наличии у неё магических способностей и предложила за деньги провести ритуалы по снятию порчи и сглаза.

Введённая в заблуждение потерпевшая с декабря 2025 года по январь 2026 года передала лже-гадалке денежные средства и ювелирные украшения на общую сумму более 1,7 млн руб.

Уголовное дело направлено в Предгорный районный суд для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская