Жительница Невинномысска потеряла 9 млн рублей на фиктивных инвестициях

Жительница Невинномысска потеряла почти 9 млн руб., пытаясь заработать на инвестициях. О возбуждении уголовного дела сообщило ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам пострадавшей, она увидела в социальной сети рекламу пассивного заработка на бирже и оставила заявку. Вскоре с ней вышел на связь мужчина, назвавшийся куратором: он помог зарегистрироваться на торговой платформе, открыть счет и пополнить его. На протяжении месяца по указаниям куратора женщина совершила 11 денежных переводов. В личном кабинете отображался рост вложений, однако при попытке вывести прибыль аккаунт оказался заблокирован. Осознав, что ее обманули, пострадавшая обратилась в полицию.

Общий ущерб составил около 9 млн руб. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Мария Хоперская