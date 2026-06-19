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В Ессентуках заключили под стражу бывшего сотрудника детского дома

Ессентукский городской суд удовлетворил ходатайство следователя СК России и заключил под стражу бывшего работника детского дома. Об этом сообщили в СУ СК России по Ставропольскому краю.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемый с 2012 по 2016 год совершал в отношении нескольких воспитанниц учреждения насильственные действия.

Расследование уголовного дела ведёт следственный отдел по городу Ессентуки СУ СК России по Ставропольскому краю.

Мария Хоперская

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