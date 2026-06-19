В Ессентуках заключили под стражу бывшего сотрудника детского дома
Ессентукский городской суд удовлетворил ходатайство следователя СК России и заключил под стражу бывшего работника детского дома. Об этом сообщили в СУ СК России по Ставропольскому краю.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По версии следствия, подозреваемый с 2012 по 2016 год совершал в отношении нескольких воспитанниц учреждения насильственные действия.
Расследование уголовного дела ведёт следственный отдел по городу Ессентуки СУ СК России по Ставропольскому краю.