В Ессентуках заключили под стражу бывшего сотрудника детского дома

Ессентукский городской суд удовлетворил ходатайство следователя СК России и заключил под стражу бывшего работника детского дома. Об этом сообщили в СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемый с 2012 по 2016 год совершал в отношении нескольких воспитанниц учреждения насильственные действия.

Расследование уголовного дела ведёт следственный отдел по городу Ессентуки СУ СК России по Ставропольскому краю.

Мария Хоперская