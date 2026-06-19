В Самаре прокуратура проведет проверку из-за коммунальной аварии на Девятой Просеке

Жители частного сектора на Девятой Просеке в Самаре уже второй месяц не могут добиться ликвидации прорыва канализации. Ситуацией заинтересовалось региональное отделение Общероссийского народного фронта, которое направило обращения в надзорное ведомство и мэрию. Об этом сообщили представители ОНФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет об участке на 2-й линии 9-й Просеки у дома №42, где из колодца непрерывно вытекают сточные воды. Примерно за два месяца поток размыл грунт и асфальт, и провал с каждым днем увеличивается. Жители жалуются на запах нечистот.

Коммуникации в этом районе были проложены еще в 1960-е годы и давно требуют капитального ремонта. Только за последние два года на участке произошло восемь коммунальных аварий. В этом районе находятся около ста домовладений, а также детский санаторий «Юность» и отделение областного противотуберкулезного диспансера.

Жители уже обращались по этому поводу в администрацию, прокуратуру, приемную губернатора и в ресурсоснабжающую организацию. В РСО утверждают, что сети не числятся на ее балансе, а чиновники ссылаются на отсутствие статуса бесхозяйного объекта.

Активисты ОНФ потребовали от городских властей немедленно приступить к устранению повреждения, а прокуратуру попросили дать оценку затянувшемуся бездействию ответственных структур и чиновников.

Георгий Портнов