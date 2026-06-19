В Кисловодске переименовали памятник природы «Замок коварства и любви»

Памятник природы краевого значения в Кисловодске получил новое название: прежний «Замок» теперь официально именуется «Скала Замок коварства и любви». Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации региона. Границы объекта обозначены аншлагами и информационными знаками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кемаль Козбаев Фото: Кемаль Козбаев

Одновременно с переименованием для скалы ввели особый режим охраны. Площадь памятника составляет 0,45 гектара. Охранная зона создана для сохранения биологического разнообразия и уникальности рельефа. Земельные участки в границах территории, находящиеся в собственности граждан и юридических лиц, ограничены в обороте.

На охраняемой территории запрещена любая деятельность, способная нарушить сохранность памятника или причинить ущерб его природным комплексам. Все процессы на объекте обязаны соответствовать установленному режиму.

Мария Хоперская