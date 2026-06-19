На улице Вавилова в Ростове ограничено движение из-за строительства коммуникаций

На улице Вавилова в Ростове-на-Дону действует временная схема организации движения: транспорт движется по двум полосам левой стороны проезжей части — по одной в каждом направлении. Ограничение введено для обеспечения непрерывного ведения дорожных работ, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Работы планируется завершить до 22 июля 2026 года, после чего транспортный поток переведут на правую сторону проезжей части. На левой стороне продолжится строительство сети связи и наружного освещения, устройство ливневой канализации и дорожной одежды. Параллельно ведётся переустройство высоковольтных линий электропередачи.

По данным на текущий момент, готовность правой стороны объекта составляет 85%, левой — 96%.

Мария Хоперская