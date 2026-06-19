Трудовая инспекция Ставрополья взыскала с работодателя 2,2 млн рублей долгов по зарплате

Государственная трудовая инспекция Ставропольского края провела проверку по обращению работников предприятия, занимающегося производством машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для проверки стали жалобы пострадавших от действий руководства компании. После принятых мер сотрудники получили причитающиеся им выплаты в полном объёме.

По итогам инспекторского реагирования работодатель погасил задолженность по зарплате на сумму свыше 2,2 млн руб. и восстановил трудовые права персонала.

Мария Хоперская