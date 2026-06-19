В Сочи объявлена угроза атаки беспилотников

Глава Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале сообщил об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов на территории города. Жителям и гостям курорта рекомендовано соблюдать меры предосторожности и укрыться в помещениях без окон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Мэр уточнил, что при поступлении сигнала об опасности горожанам и туристам, находящимся в зданиях, следует держаться подальше от окон и выбрать комнату без окон или с окнами, выходящими не на море. Подходящие варианты — коридор, ванная, туалет или кладовая.

Тем, кого тревога застала вне помещений, рекомендовано спуститься в цокольный этаж, подвал, тоннель, подземный переход или паркинг. Укрываться в автомобиле или рядом со стенами многоэтажек запрещено.

Граждан также предупредили, что съемка и публикация в соцсетях кадров работы ПВО, беспилотников и их обломков, а также действий оперативных служб запрещены. До отмены сигнала следует сохранять спокойствие и находиться в укрытии. Экстренный номер — 112.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 19 июня средства ПВО уничтожили 133 беспилотника над российскими регионами, Крымом и акваторией Черного моря. Работа велась с 20:00 18 июня до 07:00 19 июня. В Краснодарском крае предупреждение о беспилотной опасности действовало с 04:21 до 06:28.

Алина Зорина