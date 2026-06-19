На водоеме в Красногорском районе Удмуртии погиб мужчина

В деревне Артык Красногорского района утонул 67-летний мужчина. Об этом сообщил председатель госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин в МАХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Андрей Шуткин Фото: Андрей Шуткин Следующая фотография 1 / 2 Фото: Андрей Шуткин Фото: Андрей Шуткин

Двое мужчин 17 июня пришли к местному пруду. Один из них, 1958 года рождения, зашел в воду, не снимая одежды. Второй участник происшествия потерял его из виду и обратился в пожарно-спасательную часть № 36 Красногорского района (ПСЧ-36).

18 июня в 12:30 тело мужчины извлекли из воды. Место для купания не оборудовано. Причины гибели устанавливают следователи.

С начала мая в Удмуртии зафиксировано восемь трагедий на водоемах республики, говорится в сообщении.

Карина Пырина