Основатель издательской группы «Лениздат» Максим Крютченко скончался в Петербурге

В Санкт-Петербурге на 57-м году жизни скончался основатель издательской группы «Лениздат», а также издательств «Северо-Запад», «Азбука» и «Акварель» Максим Крютченко. О его смерти 17 июня сообщили коллеги, пишет «Фонтанка».

По информации из окружения издателя, причиной стала непродолжительная болезнь.

Близкие и коллеги отмечают значительный вклад господина Крютченко в развитие российского книгоиздания в постсоветский период.

Максим Крютченко родился 30 января 1970 года. Свою карьеру он начал в типографии имени В. Володарского, где работал помощником печатника. Позднее перешел в издательство «Северо-Запад» на должность инженера и за несколько лет вырос до руководителя производственного направления.

Уже в 25 лет Максим Крютченко возглавил издательство «Азбука» в качестве генерального директора. В одном из интервью он отмечал, что воспринимал издательское дело одновременно как профессию, связанную с любовью к книгам, и как полноценный бизнес-проект. По его словам, команде удалось создать издательство с собственным стилем и устойчивыми позициями на рынке.

Матвей Николаев