Большинство глав делегаций покинули Казань после саммита Россия — АСЕАН

Раис Татарстана Рустам Минниханов проводил в аэропорту Казани руководителей ряда делегаций, принимавших участие в саммите Россия — АСЕАН. Об этом сообщила пресс-служба раиса.

Казань покинули премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандон, премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужмао и генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн.

Господин Минниханов поблагодарил гостей за визит в Татарстан. В свою очередь главы делегаций отметили гостеприимство принимающей стороны и уровень организации саммита.

Накануне Казань покинули султан Брунея Его Величество Хассанал Болкиах, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, премьер-министр Таиланда Анутин Чанвиракун, премьер-министр Камбоджи Хун Манет, президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший.

Ранее сообщалось, что гостей саммита Россия — АСЕАН ожидают на Сабантуе в Казани.

Анна Кайдалова