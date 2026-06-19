В аэропорту Краснодара возможны изменения в расписании рейсов

В ряде районов Краснодарского края введены временные ограничения на использование воздушного пространства, что может повлиять на выполнение отдельных маршрутов в аэропорту Краснодара. Мера направлена на обеспечение безопасности полетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Обо всех изменениях в расписании авиакомпании уведомят пассажиров дополнительно. Рекомендуется уточнять актуальную информацию о статусе рейсов на онлайн-табло аэропорта Краснодара.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что ограничения на полеты в аэропорту Геленджика сняли. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов. В то же время в Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА, которую отменили через час.

Алина Зорина