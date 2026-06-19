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В аэропорту Геленджика сняли ограничения на полеты

Росавиация отменила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика, введенные утром 19 июня. Мера действовала на фоне объявленной в Новороссийске угрозы атаки БПЛА, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Ограничения вводились в 08:50 мск для обеспечения безопасности полетов.

По данным онлайн-табло аэропорта, один рейс из Екатеринбурга направлен на запасной аэродром. Рейс в Екатеринбург также будет выполнен с запасного аэродрома.

На прилет задержан один рейс из Москвы, еще один столичный рейс отменен. На вылет ситуация аналогичная.

Алина Зорина

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