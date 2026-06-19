В аэропорту Геленджика отменили ограничения на полеты

Ограничения на полеты в аэропорту Геленджика сняли. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Ограничения на прием и выпуск самолетов были введены около 08:50 мск. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов. В то же время в Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА, которую отменили через час.

По данным онлайн-табло аэропорта Геленджика, сейчас один рейс из Екатеринбурга отправлен на запасной аэродром. Другой рейс в Екатеринбург вылетит также с запасного аэродрома.

На прилет задержан один рейс из Москвы и отменен еще один из столицы. На вылет ситуация аналогичная.

Алина Зорина