В Волгодонском районе ремонтируют дорогу к хуторам за 20,8 млн рублей

В Волгодонском районе Ростовской области началось восстановление автодороги межмуниципального значения, соединяющей трассу Ростов-на-Дону (от магистрали Дон) — Семикаракорск — Волгодонск с хуторами Титовым и Потаповым. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Протяженность ремонтируемого участка составляет 1,6 км — с 20119 по 21765 километр трассы. Стоимость контракта превышает 20,8 млн руб.

На первом этапе подрядчик укрепляет откосы и русла водопропускных труб. Затем будут уложены выравнивающий и дополнительный слои покрытия, отремонтированы водопропускные трубы, а в завершение нанесена новая горизонтальная разметка. Окончание работ запланировано на осень.

Мария Хоперская