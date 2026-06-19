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Ижевские компании закрыли 200 млн рублей долгов по налогам в первом полугодии

Компании Ижевска погасили налоговую задолженность перед городским бюджетом на 5,5 млн руб. за первое полугодие. Общий объем закрытых долгов перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами составил 199 млн руб. Об этом сообщили в администрация столицы Удмуртии после заседания комиссии по налоговым и иным платежам. Мероприятие прошло 18 июня под председательством замначальника управления экономики и инвестиций Светланы Кольцовой.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На рассмотрение вынесли материалы в отношении 25 должников, но явились представители только пяти компаний. Они объяснили причины задолженности и обсудили графики ее погашения.