Ижевские компании закрыли 200 млн рублей долгов по налогам в первом полугодии

Компании Ижевска погасили налоговую задолженность перед городским бюджетом на 5,5 млн руб. за первое полугодие. Общий объем закрытых долгов перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами составил 199 млн руб. Об этом сообщили в администрация столицы Удмуртии после заседания комиссии по налоговым и иным платежам. Мероприятие прошло 18 июня под председательством замначальника управления экономики и инвестиций Светланы Кольцовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На рассмотрение вынесли материалы в отношении 25 должников, но явились представители только пяти компаний. Они объяснили причины задолженности и обсудили графики ее погашения.