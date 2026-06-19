Неизвестные слили нефтепродукты в систему водоснабжения удмуртского села Шаркан

В системе водоснабжения в селе Шаркан в Удмуртии обнаружили нефтепродукты. Загрязнения распространены в квартирах на семи улицах микрорайона Юбилейный. Об этом сообщили в районной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Николаев, Vk Фото: Андрей Николаев, Vk

«Провел внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным, неизвестными лицами произведен сброс нефтепродуктов в частный колодец, откуда они попали в общую систему водоснабжения», — сообщил глава района Андрей Николаев.

МУП «Коммунсервис» проверил все скважины, питающие микрорайон водой. В настоящий момент из системы удаляют воду с нефтепродуктами, в дальнейшем будет произведена очистка. Для жителей организован подвоз чистой воды. Управлением Роспотребнадзора по Удмуртии взяты пробы воды.