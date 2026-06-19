Казань вошла в топ-10 городов России по числу электрозаправок

Казань заняла шестое место среди российских городов по количеству общедоступных станций для зарядки электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба 2ГИС.

В июне этого года в городе насчитывалось 119 электрозаправок, что на 11% больше, чем годом ранее.

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Красноярск. Всего за последние 12 месяцев число общедоступных электрозаправок в России выросло на 20%.

Стоимость зарядки электромобилей в Казани за год не изменилась и составляет 16 руб. за киловатт-час. Средняя стоимость заряда, необходимого для преодоления 100 км, составляет 288 руб.

В целом по стране наиболее высокие темпы роста числа электрозаправок среди крупных городов показал Новосибирск, а среди городов с небольшим количеством станций — Киров, где их число за год увеличилось на 118,2%.

Анна Кайдалова