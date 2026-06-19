Средний размер потребкредита в Удмуртии увеличился на 5,5% в мае

Средний размер потребкредита в Удмуртии в мае составил 172,1 тыс. руб. Это на 5,5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По размеру потребкредита Удмуртия занимает 11-е место среди 30 регионов с наибольшими объемами кредитных займов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Национальное бюро кредитных историй Фото: Национальное бюро кредитных историй

Относительно апреля показатель снизился на 0,7%, впервые за последние три месяца беспрерывного роста. В целом по стране показатель достиг в мае 173,3 тыс. руб.

«В последние 9 месяцев средний размер потребительских кредитов стабилизировался на уровне 150-185 тыс. руб. При этом и аппетит к риску у банков, и спрос на потребкредиты со стороны граждан все еще находятся на довольно низком уровне. Поэтому при одобрении потребкредитов и их условий (включая размеры) банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем»,— рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Сильнее всего размер потребкредита в мае сократился в Саратовской (-17,1% до 153,8 тыс. руб.) и Оренбургской (-12% до 152,1 тыс. руб.) областях. Спад произошел в республике Татарстан (-10%, 191,7 тыс. руб.), Ростовской области (-9,7%, 143,6 тыс. руб.) и Краснодарском крае (-9,2%, 148,9 тыс. руб).