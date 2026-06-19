Татарстанские ИТ-разработки нашли применение в странах АСЕАН

Некоторые ИТ-решения, разработанные в Татарстане, уже используются в странах Юго-Восточной Азии. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры республики.

Так, платформа цифровых двойников RTsim применяется в Малайзии, Индонезии и на Филиппинах. Платежная инфраструктура goodPayments работает в Таиланде. Компания «Марс технологии» реализовала во Вьетнаме проект по созданию защищенной сети связи и автоматизации технологических процессов в аэропортах.

С 15 июня в Центре уникального мастерства в Казани открыта выставка «Сделано в Татарстане». ИТ-направление на ней представляют 15 татарстанских компаний. За первые дни выставку посетили представители делегаций стран АСЕАН, включая премьер-министра Восточного Тимора Кая Рала Шанану Гужмау, а также представители Вьетнама, Мьянмы и Малайзии.

Анна Кайдалова