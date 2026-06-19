Вокзал Адлера возглавил рейтинг пассажирских отправлений на СКЖД

За пять месяцев 2026 года с крупнейших вокзалов Северо-Кавказской железной дороги отправлено 14,6 млн пассажиров в пригородном и дальнем сообщении. Лидером по числу отправленных пассажиров стал железнодорожный вокзал Адлер с результатом около 2,2 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

На втором месте по объему отправок — вокзал Ростов-Главный, с которого отправилось 1,8 млн пассажиров, на третьем — вокзал Сочи с 1,6 млн пассажиров.

В первую десятку также вошли: Краснодар-1 (1,5 млн), Пятигорск (510 тыс.), Кисловодск (500 тыс.), Ессентуки (490 тыс.), Анапа, Туапсе и Новороссийск (по 440 тыс. каждый), Сириус (400 тыс.), Минеральные Воды (380 тыс.) и Лазаревская (370 тыс.).

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что с начала 2026 года на пригородных поездах Краснодарского края перевезли более 6,5 млн пассажиров, что составляет 96,3% к уровню 2025 года. Прогнозируется, что в летний период этого года пассажиропоток достигнет 7,7 млн пассажиров — 104% к уровню 2025 года.

На пассажиропоток в Краснодарском крае повлияло несколько причин. Одним из ключевых факторов стало снижение туристического потока в регион, вызванное чрезвычайными ситуациями, связанными с разливом нефтепродуктов на черноморском побережье. Также ситуацию ухудшили неблагоприятные погодные условия и общее ухудшение оперативной обстановки в регионе.

Алина Зорина