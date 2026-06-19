Гостей саммита Россия — АСЕАН ожидают на Сабантуе в Казани

Участники саммита Россия — АСЕАН могут принять участие в праздновании Сабантуя в Казани. Это следует из постановления исполкома города о подготовке и проведении татарского народного праздника.

Согласно плану мероприятий, городские службы должны обеспечить встречу, сопровождение и размещение почетных гостей саммита в дни проведения Сабантуя 19 и 20 июня.

Праздничные мероприятия пройдут в Березовой роще поселков Мирный и Дербышки, на озере Лебяжье, а также на территории Международного конно-спортивного комплекса «Казань».

Ранее президент России Владимир Путин пригласил участников саммита задержаться в Казани и посетить Сабантуй.

Анна Кайдалова