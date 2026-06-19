Суд рассмотрит дело жителя Удмуртии, ранившего человека во время охоты на бобра

Прокуратура Удмуртии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 69-летнего охотника из Селтинского района, который подстрелил человека во время охоты на бобра. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, жителю инкриминируется причинение тяжкого вреда по неосторожности (ст. 118 УК, до 3 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что в апреле фигурант охотился на бобра на плотине одного из водоемов района. Он выстрелил в сторону плохо различимой цели и ранил в лицо 38-летнего потерпевшего. Травма квалифицирована как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Уголовное дело направлено в Сюмсинский райсуд Удмуртии.

Карина Пырина