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Генпрокурор РФ Гуцан возложил цветы к Широкореченскому мемориалу в Екатеринбурге

Генеральный прокурор России Александр Гуцан и губернатор Свердловской области Денис Паслер возложили цветы к Широкореченскому мемориалу в преддверии 22 июня — Дня памяти и скорби, сообщили в департаменте информационной политики региона.

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Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

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Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Мемориал посвящен военнослужащим, погибшим или умершим от ран в госпиталях города во время Великой Отечественной войны. На плитах комплекса высечены имена более 800 солдат и офицеров. В департаменте напомнили, что во время ВОВ Свердловская область стала крупным промышленным центром страны. Сюда были эвакуированы десятки предприятий, а значительная часть вооружения производилась на местных заводах.

Напомним, Александр Гуцан прибыл с рабочим визитом в Екатеринбург накануне. В уральской столице он посетил филиал фонда «Защитники Отечества», а также проведет прием граждан и представителей бизнес-сообщества.

Мария Игнатова

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