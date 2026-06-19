В Петербурге и Ленобласти вырос спрос на вторичную недвижимость

В 2026 году рынок жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области изменил структуру спроса: основная активность покупателей сместилась в сегмент вторичной недвижимости. К началу лета на такие объекты пришлось 68% всех зарегистрированных сделок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным консалтингового центра «Петербургская недвижимость» со ссылкой на Росреестр, за январь—апрель количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке достигло 46,1 тыс. Если в январе было зарегистрировано 8,5 тыс. переходов прав собственности, то к апрелю показатель вырос на 60% и составил 13,6 тыс.

Эксперты также отмечают постепенное восстановление ипотечной активности. К началу лета доля сделок с привлечением заемных средств оценивается в 25–30%, тогда как в начале года этот показатель был ниже.

По оценке аналитиков, рынок вторичного жилья постепенно переходит от формата «рынка покупателя» к «рынку продавца». Объем доступного предложения сократился на 15% — с 19,6 тыс. объектов в декабре 2025 года до 16,7 тыс. к апрелю 2026-го. На фоне снижения числа лотов начали расти цены предложения.

Подробнее читайте в материале «Ъ Северо-Запад» — «Вторичный рынок Петербурга показал рост спроса».

Матвей Николаев