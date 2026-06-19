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На трассе «Ростов — Таганрог» из-за ремонта ввели реверсивное движение

На трассе «Ростов — Таганрог» в связи с капитальным ремонтом путепровода ввели ограничения для всех видов транспорта. Об этом сообщило ФКУ Упрдор Тамань.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ограничения затронули мост под Таганрогом на 63-м километре трассы. В этот период специалисты будут устанавливать балки пролетов для устройства двух новых полос. На время работ проезд через участок организуют в реверсивном режиме — по одной полосе.

Водителей просят принять эту информацию во внимание при планировании поездок, соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки, а также следить за сигналами регулировщиков.

Мария Хоперская

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