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В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При объявлении тревоги находящимся в помещениях рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в комнатах без окон либо с окнами, не выходящими на море. Для этого подходят коридор, ванная, туалет или кладовая.

Если сигнал застал на улице, следует спуститься в цокольный этаж ближайшего здания, в подземный переход или на подземную парковку. Автомобиль и стены многоквартирных домов для укрытия использовать запрещено. Пользоваться лифтом также не рекомендуется.

Граждан призывают сохранять спокойствие.

Алина Зорина

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