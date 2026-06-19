В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При объявлении тревоги находящимся в помещениях рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в комнатах без окон либо с окнами, не выходящими на море. Для этого подходят коридор, ванная, туалет или кладовая.

Если сигнал застал на улице, следует спуститься в цокольный этаж ближайшего здания, в подземный переход или на подземную парковку. Автомобиль и стены многоквартирных домов для укрытия использовать запрещено. Пользоваться лифтом также не рекомендуется.

Граждан призывают сохранять спокойствие.

Алина Зорина