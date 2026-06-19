Житель Ростовской области предстанет перед судом за теракты на железной дороге

Западное межрайонное следственное управление на транспорте СК России направило в суд уголовное дело жителя Ростовской области, которому предъявлено обвинение в совершении двух терактов на объектах железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, зимой 2025 года мужчина согласился за вознаграждение поджечь релейный шкаф: получил координаты, приобрёл необходимые материалы и осуществил поджог на станции Зерноград Северо-Кавказской железной дороги. В том же месяце он повторно поджёг другой объект на СКЖД. Свои действия обвиняемый фиксировал на телефон и отправлял записи куратору.

Преступления создали угрозу нарушения работы устройств сигнализации, централизации и блокировки железнодорожной станции. Выход оборудования из строя мог повлечь задержку движения поездов, аварийные ситуации, значительный имущественный ущерб, а также угрозу жизни и здоровью граждан.

Обвиняемому инкриминируется ч. 1 ст. 205 УК РФ (теракт).

Мария Хоперская