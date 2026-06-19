В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА

В Анапе включена сирена, городские власти объявили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей и гостей курорта призвали немедленно проследовать в укрытия, сообщили в пресс-службе администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При сигнале «Внимание всем!» горожанам и туристам рекомендовано укрыться в помещениях без окон — ванной, кладовой, коридоре, подвале или на цокольном этаже. Использовать автомобиль в качестве убежища запрещено.

Граждан предупредили о запрете съемки и публикации в соцсетях кадров работы средств противовоздушной обороны и специальных служб. Рекомендовано сохранять спокойствие и находиться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы. Единый номер экстренных служб — 112.

По данным Минобороны России, в ночь на 19 июня средства ПВО уничтожили 133 беспилотных летательных аппарата над регионами России, Республикой Крым и акваторией Черного моря. Дежурные расчеты работали с 20:00 18 июня до 07:00 19 июня. В Краснодарском крае в период с 04:21 до 06:28 действовало предупреждение о беспилотной опасности.

Алина Зорина