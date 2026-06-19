В Ессентуках впервые конфисковали товар у уличных торговцев

В Курортном парке Ессентуков сотрудники управления общественной безопасности и муниципального контроля впервые применили конфискацию товара у незаконных продавцов. О произошедшем сообщил глава города Владимир Крутников в своих социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Крутиков Фото: Владимир Крутиков

В ходе рейда было изъято 12 коробок с очками — солнцезащитными и для коррекции зрения, всего более 200 штук.

«Несанкционированная торговля на территории города запрещена и будет пресекаться. Изъятия теперь войдут в постоянную практику. Кому не жаль потерять свой товар и деньги — могут рискнуть, конечно», — написал мэр.

Мария Хоперская