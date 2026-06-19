В Туапсинском округе объявили угрозу атаки БПЛА

На территории Туапсинского округа объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Жителей и гостей муниципалитета призвали соблюдать меры безопасности при включении сирен, сообщил глава администрации муниципалитета Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При сигнале «Внимание всем!» находящимся в помещениях рекомендовано отойти от окон и укрыться в комнатах без остекления либо с окнами, не выходящими на море. Для этого подходят коридор, ванная, туалет, кладовая.

Тем, кто оказался на улице, следует спуститься в цокольный этаж ближайшего здания, в подземный переход или на подземную парковку. Автомобиль и стены многоквартирных домов для укрытия не подходят.

Граждан просят сохранять спокойствие и дожидаться официального сообщения об отмене угрозы.

Ранее угроза атаки беспилотников была введена на территории Новороссийска.

Согласно информации Министерства обороны Российской Федерации, в ночь на 19 июня силами противовоздушной обороны над регионами России, Республикой Крым и акваторией Черного моря уничтожили 133 беспилотника. По данным ведомства, дежурные средства ПВО работали в период с 20:00 мск 18 июня до 07:00 мск 19 июня. На фоне атаки беспилотников в Краснодарском крае ночью объявляли беспилотную опасность. Предупреждение действовало с 04:21 до 06:28.

Алина Зорина