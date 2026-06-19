Ограничения на полеты ввели в аэропорту Геленджика

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика. Мера принята для обеспечения безопасности полетов на фоне действующей в Новороссийске угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян Фото: Саркис Айвазян

Ограничения в аэропорту введены на фоне объявленной в соседнем Новороссийске угрозы атаки БПЛА. Глава города Андрей Кравченко ранее призвал жителей и гостей муниципалитета соблюдать меры предосторожности: при сигнале сирены укрываться в помещениях без окон — коридоре, ванной, туалете или кладовой. В сообщении также подчеркивалось, что автомобиль и стены многоквартирных домов не подходят для укрытия.

По данным Минобороны России, в ночь на 19 июня средства противовоздушной обороны уничтожили 133 беспилотных летательных аппарата над регионами России, Республикой Крым и акваторией Черного моря. Дежурные расчеты ПВО работали с 20:00 18 июня до 07:00 19 июня. В Краснодарском крае на фоне атаки беспилотников объявлялась беспилотная опасность — предупреждение действовало с 04:21 до 06:28.

Алина Зорина