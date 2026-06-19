В аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты

Ограничения на полеты введены в аэропорту Геленджика. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Ограничения распространяются на прием и выпуск самолетов. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Ограничения введены на фоне действующей на территории Новороссийска угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При объявлении угрозы жители и гости города-героя должны позаботиться о своей безопасности и укрыться в безопасных помещениях. По данным главы администрации муниципального образования Андрея Прошунина, подойдут коридор, ванная, туалет или кладовая. Прятаться в автомобиле или под стенами многоквартирных домов опасно.

Кроме того, по информации Министерства обороны Российской Федерации, в ночь на 19 июня силами противовоздушной обороны над регионами России, Республикой Крым и акваторией Черного моря уничтожили 133 беспилотника. По данным ведомства, дежурные средства ПВО работали в период с 20:00 мск 18 июня до 07:00 мск 19 июня. На фоне атаки беспилотников в Краснодарском крае ночью объявляли беспилотную опасность. Предупреждение действовало с 04:21 до 06:28.

Алина Зорина