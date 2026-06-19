Авария на водопроводе нарушила водоснабжение в Таганроге

В Таганроге на водопроводе на улице П. Тольятти, 223, произошел порыв трубы диаметром 300 мм. Аварийные бригады прибыли на место и приступили к устранению неисправности. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В связи с аварией временно изменены параметры водоснабжения в районе, ограниченном улицами Дзержинского, П. Тольятти и Московская. Завершить работы планируется сегодня до 12:00. В сообщении отмечается, что специалисты делают всё возможное, чтобы дать воду раньше.

Константин Соловьев