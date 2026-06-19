В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Глава города Андрей Кравченко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При включении сирен — сигнала «Внимание всем!» — жителям и гостям города рекомендовано отойти от окон и укрыться в помещениях без окон либо с окнами, не выходящими на море. Для этого подходят коридор, ванная, туалет или кладовая.

Если сигнал застал на улице, следует спуститься в цокольный этаж ближайшего здания, подземный переход или на подземную парковку. Использовать автомобиль или прятаться под стенами многоквартирных домов опасно.

Граждан призывают сохранять спокойствие и находиться в укрытии до официального сообщения об отмене сигнала.

UPD: угрозу атаки БПЛА отменили в 09:30 мск.

Алина Зорина